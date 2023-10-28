ChatGPT и Midjourney
на русском

Сервис с популярными нейросетями.
Пишет тексты, код и рисует картинки. Работает без VPN и номера.

Без VPN и ограничений
Доступ к ChatGPT 4
Доступ к Midjourney
Бесплатный режим
Попробовать бесплатно
gptchat4gptchat4gptchat4gptchat4

Более11,359+выбрало gptchat4.ru что бы экономить время и зарабатывать

ChatGPT 4

Удивительные возможности ChatGPT‑4

Четвертая версия помимо создания текстов и решения сложных задач, обладает глубоким пониманием контекста и формирует связные ответы

Экономьте время

Наш сервис позволяет вам сэкономить время при решении рутинных задач, благодаря готовым шаблонам

Создавайте контент

Вы можете создавать уникальные изображения и тексты для различных социальных сетей

Улучшайте текст

Наш инструмент помогает вам улучшать тексты, делать их более оригинальными и создавать лучший контент для любых задач

Полезно в учебе

Вы можете использовать наш сервис для редактирования и создания текстов, решения тестов и создания рефератов с легкостью

Полезные Инсады

Читайте наш блог про нейросети и их возможности

Будущее общения с помощью Искусственного Интеллекта: ChatGPT-4

Будущее общения с помощью Искусственного Интеллекта: ChatGPT-4

Узнайте, как ChatGPT-4 и чат-боты, основанные на Искусственном Интеллекте, переопределяют общение. Исследуйте их роль, практические применения и волнующие этические вопросы

Читать полность

Использование GPT Чат на уроках в школе

Использование GPT Чат на уроках в школе

ChatGPT - инновационный инструмент для улучшения обучения. Отличие в том, что он помогает не только студентам в учебе, но и учителям

Читать полность

Что умеет и что не умеет Chat GPT - Реальные возможности чат GPT

Что умеет и что не умеет Chat GPT - Реальные возможности чат GPT

Узнайте о возможностях Chat GPT в предоставлении качественных ответов и этичном использовании. Исследуйте, как Чат GPT изменяет нашу жизнь, эффективные способы его применения и реальные возможности искусственного интеллекта в диалогах.

Читать полность

Как создать курсовую работу с помощью ChatGPT?

Как создать курсовую работу с помощью ChatGPT?

Сделайте идеальную курсовую работу с помощью ChatGPT прямо сейчас!

Читать полность

Как создать реферат, используя ChatGPT: Полезные советы и рекомендации

Как создать реферат, используя ChatGPT: Полезные советы и рекомендации

Откройте новые горизонты обучения с Chat GPT! Узнайте, как использовать этот уникальный искусственный интеллект для написания высококачественных рефератов

Читать полность

GPTChat 4 Публикует позновательные статьи про нейросети и их возможности.

Открыть блог

Часто задаваемые вопросы

ChatGPT — это диалоговая модель ИИ, разработанная OpenAI на основе архитектуры Generative Pretrained Transformer 3 (GPT-3). Модель была обучена работе с разнообразным интернет-текстом, что позволяет ей генерировать человекоподобный текст в ответ на заданные ей подсказки. Когда пользователь вводит данные, модель обрабатывает текст и формирует ответ, предсказывая наиболее вероятное следующее слово на основе ввода и данных обучения. Затем ответ генерируется путем выборки из лучших прогнозов. Весь процесс выполняется моделью в режиме реального времени. Архитектура GPT-3 состоит из нескольких блоков преобразователя, каждый из которых содержит механизмы самоконтроля и нейронные сети с прямой связью, которые позволяют модели понимать и генерировать текст, изучая шаблоны в обучающих данных.

Ваши отзывы важны для нас

Напишите нам в телеграм ваше мнение и за каждый отзыв мы дадим бонусные слова и картики каждому

Все дело в удобстве

Мы рады предложить вам бесплатный период. Наша основная цель - обеспечить максимально быстрый ответ на ваш запрос.

Этот бот действительно потрясающий! В течение полугода я столкнулся с рядом проблем, связанных с научкой - покупкой турецкой карты для регистрации и переводом с английского языка. Однако благодаря этому боту все оказалось гораздо проще и без лишних сложностей! Мне не пришлось ждать, все произошло моментально. Я настоятельно рекомендую его использовать!

gptchat4.ru
Илья Матвиенко
Руководитель депортамента IT в банке
  • 15K+

    пользователей - от студентов до больших компаний

  • 12M

    миллионов слов написано за последний месяц

  • 3

    нейросети в одном чате: ChatGPT, DallE, Midjourney

  • 2x

    быстрее, чем предыдущие версии

5.0
gptchat4.ru

Михаил Мовшович

Пару дней плотненько пообщался с чатом, все очень хорошо работает

5.0
AL

Anna Lukinskaya

Крутая программа, помогает по жизни!

4.5
gptchat4.ru

Maksim

Очень удобный сервис, большинство задач можно решить чат GPT, что не может не радовать!

5.0
gptchat4.ru

Давид

сервис удобен и просто, что прекрасно помогает в работе

5.0
А

Аким

Спасибо за разработку такого экономящего время/жизнь инструмента, который снимает стресс от создания контента

5.0
DP

Denis Petrishchev

Gptchat4 мне очень нравится, он создает гораздо лучший контент, чем у остальных конкурентов, которых я пробовал.

4.95

из 5.0

Рейтинг пользователей

Основнано на 200+ отзывов

5.0
А

Алексей

Великолепная поддержка пользователей! Команда разработчиков всегда готова помочь и ответить на все вопросы

Тарифы

Всегда знайте, сколько вы заплатите, прозрачная стоимость за слова, а не токены

Бронза

280 ₽ / месяц

Подойдет для редкого использования и нечастых задач

  • 5 бесплатных запросов к GPT-3.5 каждый день
  • 45 000 слов обработанных или написанных GPT-3.5
  • 10 картинок
  • 2 Midjourney картинок

Популярный

Серебро

580 ₽ / месяц

Подойдет для работы и ежедневного использования

  • 5 бесплатных запросов к GPT-3.5 каждый день
  • 150 000 слов обработанных или написанных GPT-3.5
  • 40 картинок
  • 8 Midjourney картинок
  • Доступ к GPT-4

Золото

1 680 ₽ / месяц

Подойдет для серьезной объемной работы

  • 5 бесплатных запросов к GPT-3.5 каждый день
  • 450 000 слов обработанных или написанных GPT-3.5
  • 120 картинок
  • 24 Midjourney картинок
  • Доступ к GPT-4

Хотите попробовать безлимитный тариф с GPT-4 и Midjourney?

ChatGPT на Русском: Чатбот от OpenAI

ChatGPT – это языковая модель, разработанная OpenAI, предназначенная для ответа на текстовые запросы и создания ответов на естественном языке. Это часть более широкой области искусственного интеллекта, известной как обработка естественного языка (NLP), цель которой — научить компьютеры понимать и интерпретировать человеческий язык.

Gpt чат построен с использованием архитектуры глубокого обучения, называемой Transformer, которая позволяет ему изучать языковые шаблоны и генерировать текст, который является связным и похожим на человеческий. Он был обучен на огромном массиве текстовых данных и поэтому может генерировать ответы на самые разные запросы, от общих вопросов до более сложных разговорных тем.

Одним из основных применений gpt chat являются чат-боты, где его можно использовать для автоматизированного обслуживания клиентов, ответов на часто задаваемые вопросы или даже для более свободного общения с пользователями. Однако его также можно использовать в других приложениях НЛП, таких как обобщение текста, языковой перевод и создание контента.

В целом, chat gpt представляет собой значительный прогресс в области НЛП и может революционизировать то, как мы взаимодействуем с компьютерами и цифровыми системами.

Как использовать гпт чат?

Введите запрос Введите текст, на основе которого модель должна сгенерировать ответ. Это может быть вопрос, утверждение или любой другой текст.

почему небо голубое объясни очень коротко для ребенка 5 лет
почему небо голубое объясни очень коротко для ребенка 5 лет

Сгенерируйте ответ

После того, как вы предоставили запрос, платформа отправит запрос в API, который вернет ответ, сгенерированный gtp chat.

Солнце посылает нам свет разных цветов
Солнце посылает нам свет разных цветов. Воздух в небе разбивает этот свет. Самый легкий цвет - голубой, поэтому именно он и остается в небе.

Оцените ответ

Просмотрите ответ, созданный chat gtp, и оцените его качество. Возможно, вам придется изменить подсказку или другие параметры, чтобы получить лучший ответ. Примечание: На некоторых платформах могут быть доступны дополнительные шаги или параметры, например, контроль длины ответа или уровня креативности. Обязательно прочитайте документацию по выбранной вами платформе для получения дополнительной информации.

Лучшие запросы для ChatGPT

Как языковая модель ИИ, джипити чат генерирует ответы на широкий спектр запросов, но вот несколько примеров запросов, с которыми ChatGPT обычно хорошо справляется:

  • Расскажи мне анекдот.
  • Столица Франции?
  • Можете ли вы порекомендовать хорошую книгу для чтения?
  • Как приготовить чашку кофе?
  • В чем смысл жизни?
  • Какая сегодня погода?
  • Можете ли вы объяснить концепцию искусственного интеллекта?
  • Кто выиграл последнюю Лигу Чемпионов?
  • Как лучше всего выучить новый язык?
  • Можете ли вы помочь мне решить эту математическую задачу?

Это всего лишь несколько примеров, но не стесняйтесь задавать ChatGPT любые вопросы или подсказски.

Почему gpt chat на русском так хорош?

Chat gpt на русском считается хорошим решением по нескольким причинам:

  • Большой учебный корпус. Gpt чат был обучен на большом наборе текстов, что позволяет генерировать более разнообразные и сложные ответы по сравнению с другими языковыми моделями.
  • Расширенная архитектура. Модель основана на архитектуре GPT-3, в которой используются блоки преобразователя и механизмы внутреннего внимания, что позволяет модели более эффективно понимать и генерировать текст.
  • Обработка в режиме реального времени. Gpt chat может обрабатывать и генерировать ответы в режиме реального времени, что делает его подходящим для диалоговых приложений ИИ.
  • Высококачественные выходные данные. Модель создает текст, который часто трудно отличить от текста, написанного человеком, из-за ее расширенного обучения и сложной архитектуры.
  • Широкий спектр приложений. Chat gpt можно использовать для широкого спектра приложений, включая чат-боты, обслуживание клиентов, языковой перевод, создание контента и многое другое.

О ChatGPT

ChatGPT — это диалоговая модель ИИ, разработанная OpenAI, исследовательской организацией, основанной в 2015 году с целью продвижения и разработки дружественного ИИ, который приносит пользу человечеству. Модель основана на архитектуре Generative Pretrained Transformer 3 (GPT-3), которая на сегодняшний день является одной из самых больших и совершенных языковых моделей.

Историю ChatGPT можно проследить до первых дней исследований ИИ, когда были проведены первые эксперименты по машинному переводу и генерации текста. За прошедшие годы достижения в области машинного обучения и методов глубокого обучения привели к разработке все более сложных языковых моделей, таких как GPT-2 OpenAI, выпущенный в 2019 году и послуживший основой для GPT-3.

GPT-3, выпущенный в июне 2020 г., является третьей итерацией серии GPT и был обучен работе с разнообразным интернет-текстом, что позволяет ему генерировать человекоподобный текст в ответ на заданные ему подсказки.

Chat GPT 4 Работает без VPN и номера.

Попробуй бесплатно

Позвольте AI работать вместо вас. Ежедневно 5 бесплатных запросов к ChatGPT

Попробовать бесплатно

Обновления и отзывы о сервисе в Telegram чате

При использовании сервиса вы соглашаетесь c правилами использования. Мы не имеем отношения к OpenAI, не распространяем их ПО. Условия использования GPTChat4.

Печеньки

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies 🍪